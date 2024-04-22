Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения23.02.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1825 ст.
Отец: Иван Тимофеев
Мать: Евдокия Тимофеева
Бракосочетание
08.11.1842 ст.
Муж: Сергей Андреев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.02.1844 ст.
Дочь: Агафья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Андреев
Рождение ребёнка
21.11.1845 ст.
Сын: Степан Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Андреев
Рождение ребёнка
27.07.1849 ст.
Сын: Евдоким Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Андреев
Рождение ребёнка
27.01.1851 ст.
Сын: Игнатий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Андреев
Смерть
Неизвестно