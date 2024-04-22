Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Иванова

Евдокия Иванова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.02.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1825 ст.

Отец: Иван Тимофеев

Мать: Евдокия Тимофеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1842 ст.

Муж: Сергей Андреев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.02.1844 ст.

Дочь: Агафья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.11.1845 ст.

Сын: Степан Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.07.1849 ст.

Сын: Евдоким Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.01.1851 ст.

Сын: Игнатий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close