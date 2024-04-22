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Сергей Андреев

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.09.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1824 ст.

Отец: Андрей Григорьев

Мать: Федосья Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1842 ст.

Жена: Евдокия Иванова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.02.1844 ст.

Дочь: Агафья Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.11.1845 ст.

Сын: Степан Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.07.1849 ст.

Сын: Евдоким Сергеев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.01.1851 ст.

Сын: Игнатий Сергеев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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