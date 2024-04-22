Сергей Андреев
Место рождения
Дата рождения18.09.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1824 ст.
Отец: Андрей Григорьев
Мать: Федосья Федорова
Бракосочетание
08.11.1842 ст.
Жена: Евдокия Иванова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.02.1844 ст.
Дочь: Агафья Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
21.11.1845 ст.
Сын: Степан Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
27.07.1849 ст.
Сын: Евдоким Сергеев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
27.01.1851 ст.
Сын: Игнатий Сергеев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно