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Иван Иванов

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.11.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1813 ст.

Отец: Иван Тимофеев

Мать: Евдокия Тимофеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
25.01.1837 ст.

Жена: Ефимия Иванова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1839 ст.

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.07.1844 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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