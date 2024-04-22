Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения13.11.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1813 ст.
Отец: Иван Тимофеев
Мать: Евдокия Тимофеева
Бракосочетание
25.01.1837 ст.
Жена: Ефимия Иванова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1839 ст.
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
10.07.1844 ст.
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Смерть
Неизвестно