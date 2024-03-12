Ефимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1837 ст.

Муж: Иван Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1839 ст.

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.07.1844 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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