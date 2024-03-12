Ефимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1837 ст.
Муж: Иван Иванов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1839 ст.
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
10.07.1844 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно