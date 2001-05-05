Павлов Валерий Иванович
Место рожденияп. Текстильщик, Калининградский район, Московская обл.
Дата рождения01.11.1938
Дата смерти05.05.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Текстильщик, Калининградский район, Московская обл.
Рождение ребёнка
02.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Нина Михайловна
Москва
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Нина Михайловна
Смерть
05.05.2001
Москва, город федерального значения Москва