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Павлов Валерий Иванович

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Место рождения

п. Текстильщик, Калининградский район, Московская обл.

Дата рождения

01.11.1938

Дата смерти

05.05.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Текстильщик, Калининградский район, Московская обл.
Рождение ребёнка
02.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Нина Михайловна

Москва
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Нина Михайловна

Смерть
05.05.2001
Москва, город федерального значения Москва
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