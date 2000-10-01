Павлова (Токмакова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Токмакова) Нина Михайловна

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Место рождения

Дурнево, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

22.05.1950

Дата смерти

01.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1950

Отец: Токмаков Михаил Тихонович

Мать: Токмакова Валентина Матвеевна

Дурнево, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
11.08.1978

Муж: Павлов Валерий Иванович

Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
02.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1987

Дочь: Павлова Марианна

Отец ребёнка: Павлов Валерий Иванович

Москва
Москва
Смерть
01.10.2000
Москва, город федерального значения Москва
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