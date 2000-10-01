Павлова (Токмакова) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения22.05.1950
Дата смерти01.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1950
Бракосочетание
11.08.1978
Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
02.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Валерий Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1987
Дочь: Павлова Марианна
Отец ребёнка: Павлов Валерий Иванович
Москва
Москва
Смерть
01.10.2000
Москва, город федерального значения Москва