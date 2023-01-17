Павлов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1930
Мать ребёнка: Панкина Любовь Семеновна
п. Текстильщик, Калининградский район, Московская обл.
Рождение ребёнка
01.11.1938
Мать ребёнка: Панкина Любовь Семеновна
п. Текстильщик, Калининградский район, Московская обл.
Смерть
Неизвестно