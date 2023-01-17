Павлов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1930

Сын: Павлов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Панкина Любовь Семеновна

Королёв, Королев, Московская область
п. Текстильщик, Калининградский район, Московская обл.
Рождение ребёнка
01.11.1938

Сын: Павлов Валерий Иванович

Мать ребёнка: Панкина Любовь Семеновна

Королёв, Королев, Московская область
п. Текстильщик, Калининградский район, Московская обл.
Смерть
Неизвестно
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