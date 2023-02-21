Павлова (Занозина) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Занозина) Тамара Васильевна

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Место рождения

г. Свердлов

Дата рождения

25.05.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Свердлов
Бракосочетание
21.09.1963

Муж: скрыто настройками приватности

п. Текстильщик, Калиниградский район, Московская область
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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