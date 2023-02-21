Павлова (Занозина) Тамара Васильевна
Место рожденияг. Свердлов
Дата рождения25.05.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Свердлов
Бракосочетание
21.09.1963
Муж: скрыто настройками приватности
п. Текстильщик, Калиниградский район, Московская область
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно