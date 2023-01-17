Панкина Любовь Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.12.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1930
Отец ребёнка: не указан
п. Текстильщик, Калининградский район, Московская обл.
Рождение ребёнка
01.11.1938
Отец ребёнка: Павлов Иван Михайлович
п. Текстильщик, Калининградский район, Московская обл.
Смерть
08.12.1944
п. Текстильщик, Мытищинского района, Московской области