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Иван Лаврентьев

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.11.1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1769 ст.

Отец: Лаврентий Яковлев

Мать: Анастасия Алексеева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петрова

Взята в деревне Савинской (Ушморской волости), из крестьян помещика Хоботова
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.02.1799 ст.

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.08.1801 ст.

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.03.1803 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.03.1805 ст.

Сын: Кирилл Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.04.1810 ст.

Сын: Конкин Артемий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
С 1812 ст.
Отпущен ратником в ополчение 1812 года
Смерть
Неизвестно

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