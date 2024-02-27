Иван Лаврентьев
Место рождения
Дата рождения13.11.1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1769 ст.
Отец: Лаврентий Яковлев
Мать: Анастасия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петрова
Взята в деревне Савинской (Ушморской волости), из крестьян помещика Хоботова
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
14.02.1799 ст.
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
26.08.1801 ст.
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
13.03.1803 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
11.03.1805 ст.
Сын: Кирилл Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
05.04.1810 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Военная служба
С 1812 ст.
Отпущен ратником в ополчение 1812 года
Смерть
Неизвестно