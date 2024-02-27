Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рождения1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Лаврентьев
Взята в деревне Савинской (Ушморской волости), из крестьян помещика Хоботова
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Лаврентьев
Рождение ребёнка
14.02.1799 ст.
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Лаврентьев
Рождение ребёнка
26.08.1801 ст.
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Лаврентьев
Рождение ребёнка
13.03.1803 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Лаврентьев
Рождение ребёнка
11.03.1805 ст.
Сын: Кирилл Иванов
Отец ребёнка: Иван Лаврентьев
Рождение ребёнка
05.04.1810 ст.
Отец ребёнка: Иван Лаврентьев
Смерть
Неизвестно