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Евдокия Петрова

Место рождения

Савино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Савино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Лаврентьев

Взята в деревне Савинской (Ушморской волости), из крестьян помещика Хоботова
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Лаврентьев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.02.1799 ст.

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Лаврентьев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.08.1801 ст.

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Лаврентьев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.03.1803 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Лаврентьев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.03.1805 ст.

Сын: Кирилл Иванов

Отец ребёнка: Иван Лаврентьев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.04.1810 ст.

Сын: Конкин Артемий Иванов

Отец ребёнка: Иван Лаврентьев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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