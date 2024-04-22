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Иван Иванов

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: Иван Лаврентьев

Мать: Евдокия Петрова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.05.1811 ст.

Жена: Ефимия Захарова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.11.1817 ст.

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Захарова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.04.1822 ст.

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Ефимия Захарова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.06.1828 ст.

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Захарова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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