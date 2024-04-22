Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: Иван Лаврентьев
Мать: Евдокия Петрова
Бракосочетание
26.05.1811 ст.
Жена: Ефимия Захарова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.11.1817 ст.
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Захарова
Рождение ребёнка
08.04.1822 ст.
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Ефимия Захарова
Рождение ребёнка
01.06.1828 ст.
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Захарова
Смерть
Неизвестно