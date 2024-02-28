Ирина Лаврентьева
Место рождения
Дата рождения1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Отец: Лаврентий Яковлев
Мать: Анастасия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Кириллов
Взята в деревне Савинской, из крестьян помещицы Марии Ильиной дочери Несвицкой
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Абрам Иванов
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
04.08.1800 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
30.04.1807 ст.
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
14.10.1809 ст.
Сын: Назар Иванов
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
23.04.1813 ст.
Сын: Георгий Иванов
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Смерть
Неизвестно