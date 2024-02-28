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Ирина Лаврентьева

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: Лаврентий Яковлев

Мать: Анастасия Алексеева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Кириллов

Взята в деревне Савинской, из крестьян помещицы Марии Ильиной дочери Несвицкой
Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Абрам Иванов

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1800 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.04.1807 ст.

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.10.1809 ст.

Сын: Назар Иванов

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.04.1813 ст.

Сын: Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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