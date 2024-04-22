Антон Лаврентьев
Место рождения
Дата рождения1764 ст.
Дата смерти23.04.1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Отец: Лаврентий Яковлев
Мать: Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
1786 ст.
Дочь: Анастасия Антонова
Мать ребёнка: Василиса Игнатова
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Алексей Антонов
Мать ребёнка: Василиса Игнатова
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Василий Антонов
Мать ребёнка: Василиса Игнатова
Рождение ребёнка
21.05.1800 ст.
Сын: Игнат Антонов
Мать ребёнка: Василиса Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Игнатова
Взята в деревни Безменниковой, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Смерть
23.04.1831 ст.
От старости