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Антон Лаврентьев

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

23.04.1831 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: Лаврентий Яковлев

Мать: Анастасия Алексеева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Дочь: Анастасия Антонова

Мать ребёнка: Василиса Игнатова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Алексей Антонов

Мать ребёнка: Василиса Игнатова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Василий Антонов

Мать ребёнка: Василиса Игнатова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.05.1800 ст.

Сын: Игнат Антонов

Мать ребёнка: Василиса Игнатова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Игнатова

Взята в деревни Безменниковой, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Смерть
23.04.1831 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
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