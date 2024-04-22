Василиса Игнатова
Место рождения
Дата рождения1764 ст.
Дата смерти09.01.1831 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Рождение ребёнка
1786 ст.
Дочь: Анастасия Антонова
Отец ребёнка: Антон Лаврентьев
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Алексей Антонов
Отец ребёнка: Антон Лаврентьев
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Василий Антонов
Отец ребёнка: Антон Лаврентьев
Рождение ребёнка
21.05.1800 ст.
Сын: Игнат Антонов
Отец ребёнка: Антон Лаврентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Лаврентьев
Взята в деревни Безменниковой, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Смерть
09.01.1831 ст.
От старости