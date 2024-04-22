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Василиса Игнатова

Место рождения

Лаптево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

09.01.1831 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаптево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Дочь: Анастасия Антонова

Отец ребёнка: Антон Лаврентьев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Алексей Антонов

Отец ребёнка: Антон Лаврентьев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Василий Антонов

Отец ребёнка: Антон Лаврентьев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.05.1800 ст.

Сын: Игнат Антонов

Отец ребёнка: Антон Лаврентьев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Лаврентьев

Взята в деревни Безменниковой, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Смерть
09.01.1831 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
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