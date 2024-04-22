Анастасия Алексеева
Место рождения
Дата рождения1742 ст.
Дата смерти29.05.1808 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Антон Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Яковлев
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Иван Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Яковлев
Рождение ребёнка
13.11.1769 ст.
Сын: Иван Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Яковлев
Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Ирина Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Яковлев
Взята в деревне Дарьиной, из крестьян помещика Александра Иванова сына Колычева
Смерть
29.05.1808 ст.
От колотья