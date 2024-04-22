Анастасия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Алексеева

Анастасия Алексеева

Место рождения

Малое Дарьино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

29.05.1808 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Дарьино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Антон Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Иван Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.11.1769 ст.

Сын: Иван Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1773 ст.

Дочь: Ирина Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Яковлев

Взята в деревне Дарьиной, из крестьян помещика Александра Иванова сына Колычева
Смерть
29.05.1808 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От колотья
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close