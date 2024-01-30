Анастасия Антонова
Место рождения
Дата рождения1786 ст.
Дата смерти06.01.1855 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: Антон Лаврентьев
Мать: Василиса Игнатова
Бракосочетание
19.10.1800 ст.
Муж: Иван Никифоров
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.02.1806 ст.
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
18.10.1808 ст.
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
14.05.1811 ст.
Сын: Сидор Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
15.07.1814 ст.
Сын: Владимир Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
12.02.1817 ст.
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
01.09.1820 ст.
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
14.09.1825 ст.
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
29.04.1828 ст.
Сын: Афанасий Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
20.04.1829 ст.
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Смерть
06.01.1855 ст.
От старости