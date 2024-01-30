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Анастасия Антонова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

06.01.1855 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: Антон Лаврентьев

Мать: Василиса Игнатова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
19.10.1800 ст.

Муж: Иван Никифоров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.02.1806 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.10.1808 ст.

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.05.1811 ст.

Сын: Сидор Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1814 ст.

Сын: Владимир Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.02.1817 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.09.1820 ст.

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.09.1825 ст.

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.04.1828 ст.

Сын: Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.04.1829 ст.

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
06.01.1855 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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