Ложкин Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 15.03.1815
Дата смерти19.01.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.03.1815
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Ложкина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ложкина Наталия
Рождение ребёнка
1837 или 1841
Дочь: Шурлаева Мария (Марфа) Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1853
Дочь: Шебордаева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ложкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1855
Сын: Ложкин Иван Иванович
Мать ребёнка: Ложкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1858
Дочь: Ложкина Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Ложкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1859
Мать ребёнка: Ложкина Александра Ивановна
Бракосочетание
09.09.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ложкина Наталия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1875