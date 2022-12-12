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Ложкин Иван Алексеевич

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Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 15.03.1815

Дата смерти

19.01.1875

Пол

Мужской

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Около 1793 г.р.

Жена

Около 1823 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.03.1815

Отец: Ложкин Алексей Кондратьевич

Мать: Ложкина Татьяна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Ложкина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ложкина Наталия

Рождение ребёнка
1837 или 1841

Дочь: Шурлаева Мария (Марфа) Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1853

Дочь: Шебордаева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ложкина Александра Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.09.1855

Сын: Ложкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Ложкина Александра Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1858

Дочь: Ложкина Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Ложкина Александра Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1859

Сын: Ложкин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ложкина Александра Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.09.1868

Жена: Ложкина Анастасия Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Наталия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Александра Ивановна

Смерть
19.01.1875
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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