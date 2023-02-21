Ложкина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти26.05.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1853
Дочь: Шебордаева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ложкин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
13.09.1855
Сын: Ложкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Ложкин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
13.10.1858
Дочь: Ложкина Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Ложкин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
01.10.1859
Отец ребёнка: Ложкин Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.1867