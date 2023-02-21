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Ложкина Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

26.05.1867

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1853

Дочь: Шебордаева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ложкин Иван Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.09.1855

Сын: Ложкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Ложкин Иван Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1858

Дочь: Ложкина Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Ложкин Иван Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1859

Сын: Ложкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ложкин Иван Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Иван Алексеевич

Смерть
26.05.1867
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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