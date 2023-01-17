Шебордаева (Ложкина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.01.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Шебордаев Сергей Павлович
Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич
Сын: Шебордаев Матвей Павлович
Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич
Сын: Шебордаев Василий Павлович
Отец ребёнка: не указан
Сын: Шебордаев Кузьма Павлович
Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич
Дочь: Параскева Павловна
Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич
Сын: Шебордаев Григорий Павлович
Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич
Сын: Шебордаев Тимофей Павлович
Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич
Сын: Шебордаев Михаил Павлович
Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич
Дочь: Ирина Павловна
Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич
Сын: Шебордаев Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич