Шебордаева (Ложкина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШебордаева (Ложкина) Мария Ивановна

Шебордаева (Ложкина) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.01.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1853

Отец: Ложкин Иван Алексеевич

Мать: Ложкина Александра Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
22.01.1869

Муж: Шебордаев Павел Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.10.1870

Сын: Шебордаев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.08.1872

Сын: Шебордаев Матвей Павлович

Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.1876

Сын: Шебордаев Василий Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.10.1878

Сын: Шебордаев Кузьма Павлович

Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.11.1880

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1883

Сын: Шебордаев Григорий Павлович

Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.01.1884

Сын: Шебордаев Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1885

Сын: Шебордаев Семен Павлович

Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1887

Сын: Шебордаев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1889

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1891

Дочь: Ирина Павловна

Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.01.1893

Сын: Шебордаев Иван Павлович

Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.10.1896

Сын: Шебордаев Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Шебордаев Павел Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close