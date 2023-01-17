Шебордаев Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения10.04.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1876
Отец: не указан
Рождение ребёнка
17.04.1897
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.03.1900
Сын: Шебордаев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
06.07.1902
Сын: Шебордаев Степан Васильевич
Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
23.04.1905
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
09.11.1908
Сын: Шебордаев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
06.10.1910
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
20.01.1914
Дочь: Шебордаев Иван Васильевич
Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
10.05.1915
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно