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Шебордаев Василий Павлович

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Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.04.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1876

Отец: не указан

Мать: Шебордаева Мария Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.04.1897

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Афанасьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1900

Сын: Шебордаев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Афанасьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1902

Сын: Шебордаев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Афанасьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.04.1905

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Афанасьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1908

Сын: Шебордаев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Афанасьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.10.1910

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Афанасьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.01.1914

Дочь: Шебордаев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Афанасьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.05.1915

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Шебордаева Пелагея Афанасьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебордаева Пелагея Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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