Шебордаева Пелагея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебордаева Пелагея Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подзоров Афанасий Романович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шебордаев Василий Павлович

Рождение ребёнка
17.04.1897

Дочь: (Шебордаева) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Шебордаев Василий Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1900

Сын: Шебордаев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Шебордаев Василий Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1902

Сын: Шебордаев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Шебордаев Василий Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.04.1905

Дочь: (Шебордаева) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Шебордаев Василий Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1908

Сын: Шебордаев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Шебордаев Василий Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.10.1910

Дочь: (Шебордаева) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Шебордаев Василий Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.01.1914

Дочь: Шебордаев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шебордаев Василий Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.05.1915

Дочь: (Шебордаева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Шебордаев Василий Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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