Шебордаева Пелагея Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подзоров Афанасий Романович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1897
Дочь: (Шебордаева) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Шебордаев Василий Павлович
Рождение ребёнка
15.03.1900
Сын: Шебордаев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Шебордаев Василий Павлович
Рождение ребёнка
06.07.1902
Сын: Шебордаев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Шебордаев Василий Павлович
Рождение ребёнка
23.04.1905
Дочь: (Шебордаева) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Шебордаев Василий Павлович
Рождение ребёнка
09.11.1908
Сын: Шебордаев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Шебордаев Василий Павлович
Рождение ребёнка
06.10.1910
Дочь: (Шебордаева) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Шебордаев Василий Павлович
Рождение ребёнка
20.01.1914
Дочь: Шебордаев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Шебордаев Василий Павлович
Рождение ребёнка
10.05.1915
Дочь: (Шебордаева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Шебордаев Василий Павлович
Смерть
Неизвестно