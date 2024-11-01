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Подзоров Афанасий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Подзоров Роман Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1869

Жена: Подзорова (Горемыкина) Анастасия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.07.1873

Дочь: Подзорова (Подзорова) Ольга Афанасьевна

Мать ребёнка: Подзорова (Горемыкина) Анастасия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1876

Сын: Подзоров Афанасий Афанасьевич

Мать ребёнка: Подзорова (Горемыкина) Анастасия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.10.1877

Дочь: Шебордаева (Подзорова) Пелагея Афанасьевна

Мать ребёнка: Подзорова (Горемыкина) Анастасия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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