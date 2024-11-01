Подзоров Афанасий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Подзоров Роман Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1869
Рождение ребёнка
08.07.1873
Дочь: Подзорова (Подзорова) Ольга Афанасьевна
Мать ребёнка: Подзорова (Горемыкина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1876
Сын: Подзоров Афанасий Афанасьевич
Мать ребёнка: Подзорова (Горемыкина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1877
Дочь: Шебордаева (Подзорова) Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Подзорова (Горемыкина) Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно