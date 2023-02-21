Шурлаева (Ложкина) Мария (Марфа) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837 или 1841
Дата смерти14.09.1892
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 или 1841
Отец: Ложкин Иван Алексеевич
Бракосочетание
11.01.1859
Рождение ребёнка
01.03.1860
Сын: Шурлаев Василий Трофимович
Отец ребёнка: Шурлаев Трофим Степанович
Рождение ребёнка
04.10.1861
Сын: Шурлаев Филипп Трофимович
Отец ребёнка: Шурлаев Трофим Степанович
Рождение ребёнка
09.06.1864
Отец ребёнка: Шурлаев Трофим Степанович
Рождение ребёнка
24.06.1865
Отец ребёнка: Шурлаев Трофим Степанович
Рождение ребёнка
24.06.1865
Отец ребёнка: Шурлаев Трофим Степанович
Рождение ребёнка
28.03.1868
Дочь: Шурлаева Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Шурлаев Трофим Степанович
Рождение ребёнка
28.03.1868
Отец ребёнка: Шурлаев Трофим Степанович
Рождение ребёнка
13.06.1870
Дочь: Шурлаева Агриппина Трофимовна
Отец ребёнка: Шурлаев Трофим Степанович
Рождение ребёнка
11.11.1872
Сын: Шурлаев Александр Трофимович
Отец ребёнка: Шурлаев Трофим Степанович
Смерть
14.09.1892
от холеры