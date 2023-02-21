Шурлаева (Ложкина) Мария (Марфа) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурлаева (Ложкина) Мария (Марфа) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837 или 1841

Дата смерти

14.09.1892

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 или 1841

Отец: Ложкин Иван Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1859

Муж: Шурлаев Трофим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1860

Сын: Шурлаев Василий Трофимович

Отец ребёнка: Шурлаев Трофим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1861

Сын: Шурлаев Филипп Трофимович

Отец ребёнка: Шурлаев Трофим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.06.1864

Сын: Шурлаев Федор Трофимович

Отец ребёнка: Шурлаев Трофим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.06.1865

Сын: Шурлаев Павел Трофимович

Отец ребёнка: Шурлаев Трофим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.06.1865

Сын: Шурлаев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Шурлаев Трофим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.03.1868

Дочь: Шурлаева Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Шурлаев Трофим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.03.1868

Сын: Шурлаев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Шурлаев Трофим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1870

Дочь: Шурлаева Агриппина Трофимовна

Отец ребёнка: Шурлаев Трофим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1872

Сын: Шурлаев Александр Трофимович

Отец ребёнка: Шурлаев Трофим Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
14.09.1892
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
от холеры
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