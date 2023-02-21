Ложкин Алексей Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти31.01.1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Ложкин Кондрат Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 15.03.1815
Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Ложкина Ефимия Алексеевна
Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1820
Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1822
Дочь: Ложкина Степанида Алексеевна
Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Ложкин Евдоким Алексеевич
Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Ложкина Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ложкина Татьяна Ивановна
Смерть
31.01.1853