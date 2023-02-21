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Ложкин Алексей Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

31.01.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Ложкин Кондрат Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Ложкин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 15.03.1815

Сын: Ложкин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Ложкина Ефимия Алексеевна

Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Ложкин Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1820

Сын: Ложкин Федот Алексеевич

Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.11.1822

Дочь: Ложкина Степанида Алексеевна

Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Ложкин Евдоким Алексеевич

Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Ложкин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Ложкина Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Ложкин Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Татьяна Ивановна

Смерть
31.01.1853
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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