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Ложкин Кондрат Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Ложкин Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1794 и 1797

Сын: Ложкин Алексей Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800 или 1805

Дочь: Щепкина Параскева Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Ложкина Мария Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Ксения Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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