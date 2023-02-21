Ложкин Кондрат Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Ложкин Семен
Рождение ребёнка
Между 1794 и 1797
Сын: Ложкин Алексей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1800 или 1805
Дочь: Щепкина Параскева Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Ложкина Мария Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно