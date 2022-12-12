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Ложкина Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Ложкин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 15.03.1815

Сын: Ложкин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Ложкина Ефимия Алексеевна

Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Ложкин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич

Рождение ребёнка
22.02.1820

Сын: Ложкин Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.11.1822

Дочь: Ложкина Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Ложкин Евдоким Алексеевич

Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Ложкин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Ложкина Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Ложкин Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Алексей Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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