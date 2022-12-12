Ложкина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 15.03.1815
Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Ложкина Ефимия Алексеевна
Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич
Рождение ребёнка
22.02.1820
Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич
Рождение ребёнка
05.11.1822
Дочь: Ложкина Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Ложкин Евдоким Алексеевич
Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Ложкина Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Ложкин Алексей Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно