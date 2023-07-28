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Шохин Фрол Анисимович

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Шохин Анисим Лазаревич

Мать: Шохина Марфа Федоровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина Анна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Шохина (Шохина) Евдокия Фроловна

Мать ребёнка: Шохина Анна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шохин Ефим Фролович

Мать ребёнка: Шохина Анна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Шохин Егор Фролович

Мать ребёнка: Шохина Анна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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