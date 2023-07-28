Шохин Фрол Анисимович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Шохин Анисим Лазаревич
Мать: Шохина Марфа Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шохина Анна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Шохина (Шохина) Евдокия Фроловна
Мать ребёнка: Шохина Анна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шохин Ефим Фролович
Мать ребёнка: Шохина Анна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шохин Егор Фролович
Мать ребёнка: Шохина Анна
Смерть
Неизвестно