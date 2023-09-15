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Шохина Марфа Федоровна

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шохин Иван Анисимович

Отец ребёнка: Шохин Анисим Лазаревич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Шохина Дарья Анисимовна

Отец ребёнка: Шохин Анисим Лазаревич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шохин Савелий Анисимович

Отец ребёнка: Шохин Анисим Лазаревич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Шохина Домна Анисимовна

Отец ребёнка: Шохин Анисим Лазаревич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шохин Илья Анисимович

Отец ребёнка: Шохин Анисим Лазаревич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Шохин Фрол Анисимович

Отец ребёнка: Шохин Анисим Лазаревич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Шохина Лукерья Анисимовна

Отец ребёнка: Шохин Анисим Лазаревич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Анисим Лазаревич

Смерть
Неизвестно
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