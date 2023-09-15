Шохина Марфа Федоровна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Шохин Анисим Лазаревич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Шохина Дарья Анисимовна
Отец ребёнка: Шохин Анисим Лазаревич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Шохин Анисим Лазаревич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Шохина Домна Анисимовна
Отец ребёнка: Шохин Анисим Лазаревич
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Шохин Анисим Лазаревич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Шохин Анисим Лазаревич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Шохина Лукерья Анисимовна
Отец ребёнка: Шохин Анисим Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно