Шохин Иван Анисимович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Шохин Анисим Лазаревич
Мать: Шохина Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Шохина Евфросинья Ивановна
Мать ребёнка: Шохина Акилина Александровна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Шохина Акилина Александровна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шохин Егор Иванович
Мать ребёнка: Шохина Акилина Александровна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Шохина Акилина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно