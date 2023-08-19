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Шохин Иван Анисимович

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Шохин Анисим Лазаревич

Мать: Шохина Марфа Федоровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Шохина Евфросинья Ивановна

Мать ребёнка: Шохина Акилина Александровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Шохин Никита Иванович

Мать ребёнка: Шохина Акилина Александровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Шохин Егор Иванович

Мать ребёнка: Шохина Акилина Александровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Шохин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Шохина Акилина Александровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина Акилина Александровна

Смерть
Неизвестно
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