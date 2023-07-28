Шохина Акилина Александровна
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Шохина Евфросинья Ивановна
Отец ребёнка: Шохин Иван Анисимович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Шохин Иван Анисимович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шохин Егор Иванович
Отец ребёнка: Шохин Иван Анисимович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Шохин Иван Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно