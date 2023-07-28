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Шохина Акилина Александровна

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Шохина Евфросинья Ивановна

Отец ребёнка: Шохин Иван Анисимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Шохин Никита Иванович

Отец ребёнка: Шохин Иван Анисимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Шохин Егор Иванович

Отец ребёнка: Шохин Иван Анисимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Шохин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Шохин Иван Анисимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Иван Анисимович

Смерть
Неизвестно