Шохин Илья Анисимович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Шохин Анисим Лазаревич
Мать: Шохина Марфа Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шохина Марфа
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шохин Григорий Ильич
Мать ребёнка: Шохина Марфа
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Шохина (Шохина) Гликерия Ильинична
Мать ребёнка: Шохина Марфа
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шохин Аким Ильич
Мать ребёнка: Шохина Марфа
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Шохина (Шохина) Агафья Ильинична
Мать ребёнка: Шохина Марфа
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шохин Степан Ильич
Мать ребёнка: Шохина Марфа
Смерть
Неизвестно