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Шохин Илья Анисимович

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Шохин Анисим Лазаревич

Мать: Шохина Марфа Федоровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина Марфа

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шохин Григорий Ильич

Мать ребёнка: Шохина Марфа

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Шохина (Шохина) Гликерия Ильинична

Мать ребёнка: Шохина Марфа

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шохин Аким Ильич

Мать ребёнка: Шохина Марфа

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Шохина (Шохина) Агафья Ильинична

Мать ребёнка: Шохина Марфа

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шохин Степан Ильич

Мать ребёнка: Шохина Марфа

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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