Шохина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Шохина Евдокия Фроловна
Отец ребёнка: Шохин Фрол Анисимович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шохин Ефим Фролович
Отец ребёнка: Шохин Фрол Анисимович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шохин Егор Фролович
Отец ребёнка: Шохин Фрол Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно