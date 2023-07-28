Шохина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Шохина Евдокия Фроловна

Отец ребёнка: Шохин Фрол Анисимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шохин Ефим Фролович

Отец ребёнка: Шохин Фрол Анисимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Шохин Егор Фролович

Отец ребёнка: Шохин Фрол Анисимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Фрол Анисимович

Смерть
Неизвестно
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