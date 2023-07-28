Шохин Егор Фролович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Шохин Фрол Анисимович
Мать: Шохина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шохина Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Шохина Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Шохина (Шохина) Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Шохина Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Шохина Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Шохина Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
27.02.1851
Мать ребёнка: Шохина Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шохина (Шохина) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Шохина Анисья Сергеевна
Смерть
Неизвестно