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Шохин Егор Фролович

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Шохин Фрол Анисимович

Мать: Шохина Анна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина Анисья Сергеевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Шохин Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Шохина Анисья Сергеевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Шохина (Шохина) Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Шохина Анисья Сергеевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шохин Кузьма Егорович

Мать ребёнка: Шохина Анисья Сергеевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шохин Сергей Егорович

Мать ребёнка: Шохина Анисья Сергеевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.02.1851

Сын: Шохин Василий Егорович

Мать ребёнка: Шохина Анисья Сергеевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шохина (Шохина) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Шохина Анисья Сергеевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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