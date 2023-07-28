Шохина Анисья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохина Анисья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Шохин Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Шохин Егор Фролович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Шохина Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Шохин Егор Фролович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шохин Кузьма Егорович

Отец ребёнка: Шохин Егор Фролович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шохин Сергей Егорович

Отец ребёнка: Шохин Егор Фролович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.02.1851

Сын: Шохин Василий Егорович

Отец ребёнка: Шохин Егор Фролович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шохина Анна Егоровна

Отец ребёнка: Шохин Егор Фролович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Егор Фролович

Смерть
Неизвестно