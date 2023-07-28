Шохина Анисья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Шохин Егор Фролович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Шохина Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Шохин Егор Фролович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Шохин Егор Фролович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Шохин Егор Фролович
Рождение ребёнка
27.02.1851
Отец ребёнка: Шохин Егор Фролович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шохина Анна Егоровна
Отец ребёнка: Шохин Егор Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шохин Егор Фролович
Смерть
Неизвестно