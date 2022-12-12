Шудегов Савелий
Место рожденияНижнеуканское, Удмуртия
Дата рождения13.01.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1841
Отец: Шудегов Константин
Мать: Шудегова Татьяна
Нижнеуканское, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.04.1864
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Шудегова Ефимия
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
03.09.1865
Мать ребёнка: Шудегова Ефимия
Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.01.1962
Жена: Шудегова Ефимия
д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шудегов Павел
Мать ребёнка: Шудегова Ефимия
с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Шудегова Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шудегов Иван
Мать ребёнка: Шудегова Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Шудегова Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Шудегова Ефимия
Смерть
Неизвестно