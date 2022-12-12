Шудегов Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шудегов Савелий

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Место рождения

Нижнеуканское, Удмуртия

Дата рождения

13.01.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1841

Отец: Шудегов Константин

Мать: Шудегова Татьяна

Нижнеуканское, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.04.1864

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Шудегова Ефимия

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
03.09.1865

Сын: Шудегов Захар Савельевич

Мать ребёнка: Шудегова Ефимия

Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.01.1962

Жена: Шудегова Ефимия

д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шудегов Павел

Мать ребёнка: Шудегова Ефимия

с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Шудегова Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шудегов Иван

Мать ребёнка: Шудегова Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Шудегова Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Шудегова Ефимия

Смерть
Неизвестно
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