Шудегов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1813
Отец: Шудегов Филипп
Мать: Шудегова Матрона
Рождение ребёнка
16.11.1832
Сын: Шудегов Михаил
Мать ребёнка: Шудегова Татьяна
д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
13.01.1841
Сын: Шудегов Савелий
Мать ребёнка: Шудегова Татьяна
Нижнеуканское, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.09.1846
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Шудегова Татьяна
с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Шудегова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Шудегова Татьяна