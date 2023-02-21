Шудегов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шудегов Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1813

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1813

Отец: Шудегов Филипп

Мать: Шудегова Матрона

Рождение ребёнка
16.11.1832

Сын: Шудегов Михаил

Мать ребёнка: Шудегова Татьяна

д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
13.01.1841

Сын: Шудегов Савелий

Мать ребёнка: Шудегова Татьяна

Нижнеуканское, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.09.1846

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Шудегова Татьяна

с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Шудегова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Шудегова Татьяна

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