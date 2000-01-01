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Шудегов Павел

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Место рождения

с. Укан, Ярский район, Удмуртия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шудегов Савелий

Мать: Шудегова Ефимия

с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.04.1913

Сын: Шудегов Василий

Мать ребёнка: Шудегова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Шудегова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шудегов Иосиф

Мать ребёнка: Шудегова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шудегов Александр

Мать ребёнка: Шудегова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Шудегова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шудегова Мария

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