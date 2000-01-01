Шудегов Павел
Место рожденияс. Укан, Ярский район, Удмуртия
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шудегов Савелий
Мать: Шудегова Ефимия
с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.04.1913
Сын: Шудегов Василий
Мать ребёнка: Шудегова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Шудегова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шудегов Иосиф
Мать ребёнка: Шудегова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шудегов Александр
Мать ребёнка: Шудегова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Шудегова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шудегова Мария