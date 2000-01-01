Шудегова (Семакина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шудегова (Семакина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1808

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1808

Отец: Семакин Яков

Мать: Семакина Елена

Рождение ребёнка
16.11.1832

Сын: Шудегов Михаил

Отец ребёнка: Шудегов Константин

д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
13.01.1841

Сын: Шудегов Савелий

Отец ребёнка: Шудегов Константин

Нижнеуканское, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.09.1846

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шудегов Константин

с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Шудегов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Шудегов Константин

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