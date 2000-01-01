Шудегова (Семакина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1808
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1808
Отец: Семакин Яков
Мать: Семакина Елена
Рождение ребёнка
16.11.1832
Сын: Шудегов Михаил
Отец ребёнка: Шудегов Константин
д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
13.01.1841
Сын: Шудегов Савелий
Отец ребёнка: Шудегов Константин
Нижнеуканское, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.09.1846
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шудегов Константин
с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Шудегов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Шудегов Константин