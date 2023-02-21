Шудегова (Данилова) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шудегова (Данилова) Ефимия

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Место рождения

с. Укан, Ярский район, Удмуртия

Дата рождения

18.01.1840

Дата смерти

10.05.1912

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1840

Отец: Данилов Андрей

Мать: Данилова Татьяна

с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.04.1864

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Шудегов Савелий

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
03.09.1865

Сын: Шудегов Захар Савельевич

Отец ребёнка: Шудегов Савелий

Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.01.1962

Муж: Шудегов Савелий

д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шудегов Павел

Отец ребёнка: Шудегов Савелий

с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Шудегов Савелий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шудегов Иван

Отец ребёнка: Шудегов Савелий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шудегов Савелий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Шудегов Савелий

Смерть
10.05.1912
д. Укан, Удмуртия
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