Шудегова (Данилова) Ефимия
Место рожденияс. Укан, Ярский район, Удмуртия
Дата рождения18.01.1840
Дата смерти10.05.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1840
Отец: Данилов Андрей
Мать: Данилова Татьяна
с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.04.1864
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Шудегов Савелий
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
03.09.1865
Отец ребёнка: Шудегов Савелий
Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.01.1962
Муж: Шудегов Савелий
д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шудегов Павел
Отец ребёнка: Шудегов Савелий
с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Шудегов Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шудегов Иван
Отец ребёнка: Шудегов Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шудегов Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Шудегов Савелий
Смерть
10.05.1912
д. Укан, Удмуртия