(Шудегова) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шудегова) Аксинья

(Шудегова) Аксинья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шудегов Савелий

Мать: Шудегова Ефимия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close