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Неклюдов Алексей Акиндинович

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Место рождения

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Неклюдов Акиндин Александрович

Мать: Неклюдова Манефа Ивановна

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1870

Жена: Неклюдова Агния Ивановна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Неклюдова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Неклюдова Агния Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Неклюдов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Неклюдова Агния Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Неклюдова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Неклюдова Агния Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Неклюдова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Неклюдова Агния Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Неклюдов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Неклюдова Агния Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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