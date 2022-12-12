Неклюдов Алексей Акиндинович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
1870
Жена: Неклюдова Агния Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Неклюдова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Неклюдова Агния Ивановна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Неклюдов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Неклюдова Агния Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Неклюдова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Неклюдова Агния Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Неклюдова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Неклюдова Агния Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Неклюдов Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Неклюдова Агния Ивановна
Смерть
Неизвестно