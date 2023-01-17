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Неклюдова Агния Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

30.08.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795

Сын: Неклюдов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Неклюдов Алексей Акиндинович

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1870

Муж: Неклюдов Алексей Акиндинович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Неклюдова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Неклюдов Алексей Акиндинович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Неклюдова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Неклюдов Алексей Акиндинович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Неклюдова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Неклюдов Алексей Акиндинович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Неклюдов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Неклюдов Алексей Акиндинович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
30.08.1906 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Погребена на Введенском кладбище.
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