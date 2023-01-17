Неклюдова Агния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти30.08.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Неклюдов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Неклюдов Алексей Акиндинович
Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1870
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Неклюдова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Неклюдов Алексей Акиндинович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Неклюдова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Неклюдов Алексей Акиндинович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Неклюдова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Неклюдов Алексей Акиндинович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Неклюдов Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Неклюдов Алексей Акиндинович
Смерть
30.08.1906 ст.
Погребена на Введенском кладбище.