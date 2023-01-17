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Неклюдов Акиндин Александрович

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Место рождения

Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Неклюдов Александр Осипович

Мать: Неклюдова Феоктиста Ивановна

Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын диакона Воскресенской Ракулевской церкви Вологодского уезда.
Образование
?.06.1840
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию.
Работа или профессия
09.08.1840 ст.
Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен во священника к Иоанно-Богословской Лаптевской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1841

Жена: Неклюдова Манефа Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Неклюдов Алексей Акиндинович

Мать ребёнка: Неклюдова Манефа Ивановна

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Неклюдова Александра Акиндиновна

Мать ребёнка: Неклюдова Манефа Ивановна

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Неклюдова Алевтина Акиндиновна

Мать ребёнка: Неклюдова Манефа Ивановна

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
03.10.1880 ст.
Вологодского уезда настоятель Богословской Лаптевской церкви священник, по прошению, за старостью уволен за штат. (ВЕВ, 1880 №21, стр.312)
Смерть
Неизвестно
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