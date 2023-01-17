Неклюдов Акиндин Александрович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Сын диакона Воскресенской Ракулевской церкви Вологодского уезда.
Образование
?.06.1840
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию.
Работа или профессия
09.08.1840 ст.
Рукоположен во священника к Иоанно-Богословской Лаптевской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1841
Рождение ребёнка
1850
Сын: Неклюдов Алексей Акиндинович
Мать ребёнка: Неклюдова Манефа Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Неклюдова Александра Акиндиновна
Мать ребёнка: Неклюдова Манефа Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Неклюдова Алевтина Акиндиновна
Мать ребёнка: Неклюдова Манефа Ивановна
Работа или профессия
03.10.1880 ст.
Вологодского уезда настоятель Богословской Лаптевской церкви священник, по прошению, за старостью уволен за штат. (ВЕВ, 1880 №21, стр.312)
Смерть
Неизвестно