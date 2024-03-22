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Неклюдова Манефа Ивановна

Место рождения

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Дочь Иоанна Якубова, священника Ильинской Грибцовской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1841

Муж: Неклюдов Акиндин Александрович

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Неклюдов Алексей Акиндинович

Отец ребёнка: Неклюдов Акиндин Александрович

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Неклюдова Александра Акиндиновна

Отец ребёнка: Неклюдов Акиндин Александрович

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Неклюдова Алевтина Акиндиновна

Отец ребёнка: Неклюдов Акиндин Александрович

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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