Неклюдова Манефа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Дочь Иоанна Якубова, священника Ильинской Грибцовской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1841
Рождение ребёнка
1850
Сын: Неклюдов Алексей Акиндинович
Отец ребёнка: Неклюдов Акиндин Александрович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Неклюдова Александра Акиндиновна
Отец ребёнка: Неклюдов Акиндин Александрович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Неклюдова Алевтина Акиндиновна
Отец ребёнка: Неклюдов Акиндин Александрович
Смерть
Неизвестно