Хорошавин Терентий Зотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавин Терентий Зотович

Хорошавин Терентий Зотович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Хорошавин Зоть Анисимович

Мать: Хорошавина Марья Кирилова

Рождение ребёнка
1724

Сын: Хорошавин Павел Терентевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Хорошавин Василий Терентевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Хорошавин Пётр Терентевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Хорошавин Ермолай Терентевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1753
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close