Хорошавин Терентий Зотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Рождение ребёнка
1724
Сын: Хорошавин Павел Терентевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Хорошавин Василий Терентевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Хорошавин Пётр Терентевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Хорошавин Ермолай Терентевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1753