Хорошавин Зоть Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Хорошавин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Дочь: Марья Макаравна
Мать ребёнка: Хорошавина Марья Кирилова
Рождение ребёнка
1700
Сын: Хорошавин Абросим Зотович
Мать ребёнка: Хорошавина Марья Кирилова
Рождение ребёнка
1702
Сын: Хорошавин Терентий Зотович
Мать ребёнка: Хорошавина Марья Кирилова
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Феврония Макаравна
Мать ребёнка: Хорошавина Марья Кирилова
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: Хорошавина Марья Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710