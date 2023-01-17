Хорошавин Зоть Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Зоть Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Хорошавин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Дочь: Марья Макаравна

Мать ребёнка: Хорошавина Марья Кирилова

Рождение ребёнка
1700

Сын: Хорошавин Абросим Зотович

Мать ребёнка: Хорошавина Марья Кирилова

Рождение ребёнка
1702

Сын: Хорошавин Терентий Зотович

Мать ребёнка: Хорошавина Марья Кирилова

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Феврония Макаравна

Мать ребёнка: Хорошавина Марья Кирилова

Рождение ребёнка
1709

Сын: Хорошавин Аксент Зотович

Мать ребёнка: Хорошавина Марья Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Марья Кирилова

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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