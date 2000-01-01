Хорошавина Марья Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Марья Кирилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Дочь: Марья Макаравна

Отец ребёнка: Хорошавин Зоть Анисимович

Рождение ребёнка
1700

Сын: Хорошавин Абросим Зотович

Отец ребёнка: Хорошавин Зоть Анисимович

Рождение ребёнка
1702

Сын: Хорошавин Терентий Зотович

Отец ребёнка: Хорошавин Зоть Анисимович

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Феврония Макаравна

Отец ребёнка: Хорошавин Зоть Анисимович

Рождение ребёнка
1709

Сын: Хорошавин Аксент Зотович

Отец ребёнка: Хорошавин Зоть Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Зоть Анисимович

Смерть
После 1710
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