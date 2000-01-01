Хорошавина Марья Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Дочь: Марья Макаравна
Отец ребёнка: Хорошавин Зоть Анисимович
Рождение ребёнка
1700
Сын: Хорошавин Абросим Зотович
Отец ребёнка: Хорошавин Зоть Анисимович
Рождение ребёнка
1702
Сын: Хорошавин Терентий Зотович
Отец ребёнка: Хорошавин Зоть Анисимович
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Феврония Макаравна
Отец ребёнка: Хорошавин Зоть Анисимович
Рождение ребёнка
1709
Отец ребёнка: Хорошавин Зоть Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710