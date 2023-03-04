Хорошавин Ермолай Терентевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Ермолай Терентевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Хорошавин Терентий Зотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Агафея Ермолаева

Мать ребёнка: Хорошавина Васильева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Сенова Евдокия Ермолаева

Мать ребёнка: Хорошавина Васильева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Хорошавин Степан Ермолаевич

Мать ребёнка: Хорошавина Васильева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Хорошавина Анна Ермолаева

Мать ребёнка: Хорошавина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Васильева

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1782
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