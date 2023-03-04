Хорошавин Ермолай Терентевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Хорошавин Терентий Зотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Агафея Ермолаева
Мать ребёнка: Хорошавина Васильева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Сенова Евдокия Ермолаева
Мать ребёнка: Хорошавина Васильева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Хорошавин Степан Ермолаевич
Мать ребёнка: Хорошавина Васильева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Хорошавина Анна Ермолаева
Мать ребёнка: Хорошавина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавина Васильева
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1782