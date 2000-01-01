Хорошавина (Сухих) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Сухих) Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Агафея Ермолаева

Отец ребёнка: Хорошавин Ермолай Терентевич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Сенова Евдокия Ермолаева

Отец ребёнка: Хорошавин Ермолай Терентевич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Хорошавин Степан Ермолаевич

Отец ребёнка: Хорошавин Ермолай Терентевич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Хорошавина Анна Ермолаева

Отец ребёнка: Хорошавин Ермолай Терентевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Ермолай Терентевич

Смерть
После 1763
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