Хорошавина (Сухих) Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Агафея Ермолаева
Отец ребёнка: Хорошавин Ермолай Терентевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Сенова Евдокия Ермолаева
Отец ребёнка: Хорошавин Ермолай Терентевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Хорошавин Степан Ермолаевич
Отец ребёнка: Хорошавин Ермолай Терентевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Хорошавина Анна Ермолаева
Отец ребёнка: Хорошавин Ермолай Терентевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763